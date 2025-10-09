Trump firma proclamazione Columbus Day

22.01 Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha annunciato il ritorno del Columbus Day, firmando alla Casa Bianca la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, ricorrenza molto sentita dalla comunità italo-americana. "Il Columbus Day è tornato", ha detto Trump all'inizio della riunione di governo. "Amiamo gli italiani", ha aggiunto. Italia e Stati Uniti "Condividono un legame speciale. La mia Amministrazione non vede l'ora di rafforare la nostra lunga e storica amicizia negli anni a venire". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it