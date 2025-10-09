Trump firma la proclamazione | Il Columbus Day è tornato amiamo gli italiani

Tgcom24.mediaset.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'atto dopo le polemiche che negli ultimi anni hanno portato a rinominare le celebrazioni come Giornata delle popolazioni indigene. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

