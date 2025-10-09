Trump esulta e sogna di entrare nella storia | le mosse decisive per la tregua Israele-Hamas

Thesocialpost.it | 9 ott 2025

Donald Trump ha raggiunto il più grande risultato diplomatico del suo secondo mandato e, forse, di tutta la sua storia alla Casa Bianca. Un traguardo che, se confermato nei prossimi mesi, potrebbe riscrivere la sua eredità politica e rafforzare il suo peso internazionale in un momento chiave della sua carriera. Il successo in Medio Oriente rappresenta per lui la prova definitiva per accreditarsi come mediatore e pacificatore, e spianargli simbolicamente la strada verso quel Premio Nobel per la Pace che ha sempre desiderato, ma che difficilmente otterrà, almeno quest’anno. Se ci riuscisse, sarebbe il quinto presidente americano a riceverlo, dopo Roosevelt, Wilson, Carter e Obama, e senza dubbio il più controverso della lista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

