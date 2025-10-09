Trump e la pace | il controverso annuncio sull’accordo Israele-Hamas e il sogno del Nobel

" Blessed are the peacemakers, che siano benedetti gli operatori di pace." Con queste parole Donald Trump ha annunciato l' accordo tra Israele e Hamas, rivendicando per sé il ruolo di artefice della riconciliazione. L'ex presidente americano, che da mesi si presenta come il vero promotore della pace globale, considera questo successo la prova definitiva del suo merito per il Premio Nobel per la Pace 2025. Secondo Trump e i suoi sostenitori, l'intesa raggiunta rappresenta il culmine di una lunga serie di iniziative che il leader repubblicano definisce come azioni per porre fine ai conflitti nel mondo.

