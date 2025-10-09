Trump e il Nobel per la Pace la notizia è appena arrivata | che shock!

GAZA – Dopo settimane di tensione e trattative sotterranee, Israele e Hamas hanno firmato un accordo per lo scambio degli ostaggi, un passo concreto verso il cessate il fuoco a Gaza. A facilitare l'intesa, un ruolo determinante lo ha avuto Donald Trump, che ha lavorato a un piano in 20 punti elaborato dalla Casa Bianca. Il patto, considerato la base per una pace duratura, rappresenta una vittoria diplomatica per Trump. Tuttavia, il successo potrebbe essere arrivato fuori tempo massimo per garantirgli il Premio Nobel per la Pace 2025, tanto desiderato dall'ex presidente americano. A chiarire i tempi è stato lo stesso Comitato norvegese per il Nobel, che ha spiegato come l'ultima riunione decisiva si sia svolta lunedì scorso, ben prima dell'annuncio dell'accordo tra Hamas e Israele.

