Trump chiede l’arresto del sindaco e del governatore di Chicago

«Il sindaco di Chicago dovrebbe essere in prigione per non aver difeso gli agenti dell ’Ice. Anche il governatore Pritzker», ha detto il presidente americano. A poche ore dall’arrivo in Illinois dei primi militari della Guardia Nazionale dal Texas, Trump con il suo breve messaggio sui social è arrivato ad auspicare un’azione penale punitiva contro i leader democratici della città di Chicago e dell’intero Stato dell’Illinois. Trump non ha specificato quali leggi Johnson o Pritzker avrebbero violato. Trump contro il sindaco e del governatore di Chicago. La Casa Bianca ha deciso di mettere sotto controllo queste aree, utilizzando le forze militari della Guardia Nazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump chiede l’arresto del sindaco e del governatore di Chicago

