Trump chiede l’arresto del sindaco e del governatore di Chicago

Metropolitanmagazine.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il sindaco di Chicago dovrebbe essere in prigione per non aver difeso gli agenti dell ’Ice. Anche il governatore Pritzker», ha detto il presidente americano. A poche ore dall’arrivo in Illinois dei primi militari della Guardia Nazionale dal Texas, Trump con il suo breve messaggio sui social è arrivato ad auspicare un’azione penale punitiva contro i leader democratici della città di Chicago e dell’intero Stato dell’Illinois.  Trump non ha specificato quali leggi Johnson o Pritzker avrebbero violato. Trump contro il sindaco e del governatore di Chicago. La Casa Bianca ha deciso di mettere sotto controllo queste aree, utilizzando le forze militari della Guardia Nazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

trump chiede l8217arresto del sindaco e del governatore di chicago

© Metropolitanmagazine.it - Trump chiede l’arresto del sindaco e del governatore di Chicago

In questa notizia si parla di: trump - chiede

Trump chiede a Corte Suprema via libera agli arresti di migranti

Trump chiede a Coca-Cola di cambiare dolcificante: da sciroppo di mais a zucchero di canna

Trump chiede la divulgazione dei file di Epstein

trump chiede l8217arresto sindacoTrump il dittatore chiede l'arresto del sindaco di Chicago e del presidente dell'Ilinois perché lo 'ostacolano' - Trump ha chiesto l’arresto del sindaco di Chicago, Brandon Johnson, e del governatore dell’Illinois, J. Lo riporta globalist.it

trump chiede l8217arresto sindacoTrump chiede l’incarcerazione del sindaco di Chicago e del governatore dell'Illinois - Il presidente Trump accusa il sindaco e il governatore di non proteggere gli agenti federali dell'immigrazione. Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Chiede L8217arresto Sindaco