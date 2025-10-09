Washington, 9 ott. (askanews) - "Proverò a fare un viaggio. Cercheremo di andarci, e stiamo lavorando sui tempi, sul momento esatto in cui andremo in Egitto, dove avremo un incontro per le firme". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca con i segretari del suo governo, annunciando il suo desiderio di visitare la regione per un incontro ufficiale per la firma dell'accordo del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump: cercherò di andare in Egitto per firmare l'accordo su Gaza