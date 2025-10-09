Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas | Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 09 ottobre 2025 "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro Piano di pace. Ciò significa che TUTTI gli ostaggi verranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le proprie truppe secondo una linea concordata come primo passo verso una pace forte, duratura ed eterna. Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un GRANDE giorno per il mondo arabo e musulmano, per Israele, per tutte le nazioni circostanti e per gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori del Qatar, dell’Egitto e della Turchia, che hanno lavorato con noi per realizzare questo evento storico e senza precedenti. 🔗 Leggi su Open.online
