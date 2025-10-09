Trump annuncia lo storico accordo di pace tra Israele e Hamas | Tutti gli ostaggi saranno presto liberi

“Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace”. Con queste parole, pubblicate sul suo social Truth, Donald Trump ha confermato nella notte l’intesa tra le parti, aprendo ufficialmente la strada a quella che potrebbe essere ricordata come la fine della guerra a Gaza. Il presidente americano, da tempo impegnato in una mediazione discreta con i governi di Qatar, Egitto e Turchia, ha sottolineato che “tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto” e che Israele “ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte, duratura e perenne”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

