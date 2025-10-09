Trump annuncia lo storico accordo di pace tra Israele e Hamas | Tutti gli ostaggi saranno presto liberi
“Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace”. Con queste parole, pubblicate sul suo social Truth, Donald Trump ha confermato nella notte l’intesa tra le parti, aprendo ufficialmente la strada a quella che potrebbe essere ricordata come la fine della guerra a Gaza. Il presidente americano, da tempo impegnato in una mediazione discreta con i governi di Qatar, Egitto e Turchia, ha sottolineato che “tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto” e che Israele “ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte, duratura e perenne”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: trump - annuncia
Trump annuncia la liberazione della ricercatrice Elizabeth Tsurkov dopo oltre 900 giorni di prigionia
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati
Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - X Vai su X
Trump annuncia la fine della guerra a Gaza: “Ostaggi liberi, Israele arretra soldati. Grande giorno per il mondo” L’annuncio nella notte del presidente USA: “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno firmato entrambi la prima Fase del n - facebook.com Vai su Facebook
Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come ... Da huffingtonpost.it
Gaza, Trump annuncia l’accordo di pace tra Israele e Hamas: “Ostaggi tornano a casa lunedì, anche quelli morti”. Firma prevista per le 11 di oggi - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele- Segnala fanpage.it