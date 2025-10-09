Trump annuncia l’accordo per la pace a Gaza | ostaggi liberi e ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia

“Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno firmato entrambi la prima fase del nostro accordo di pace. Questo significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e che Israele ritirerà i suoi soldati sulla linea stabilita come d’accordo, come primi passi verso una pace forte, duratura ed eterna. Tutte le parti verranno trattate in modo equo! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, per Israele, tutte le Nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America e ringraziamo i mediatori del Qatar, dell’Egitto, della Turchia, che hanno lavorato con noi per realizzare questo evento senza precedenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Trump annuncia l’accordo per la pace a Gaza: ostaggi liberi e ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia

Accordo Gaza, Trump: «Usa coinvolti nel mantenimento della pace» e accetta l'invito di Netanyahu. Media arabi: «gli attacchi di Israele continuano» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas hanno ... Scrive ilmessaggero.it