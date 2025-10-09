Trump annuncia l’accordo per Gaza Ostaggi liberi e ritiro delle Idf cosa prevede la prima fase
(Adnkronos) – Prima l'annuncio di Donald Trump, poi la conferma alla stampa dei mediatori nei negoziati. Israele e Hamas hanno raggiunto nella notte l'accordo per l'attuazione della prima fase del cessate il fuoco per Gaza. Secondo quanto riportano le tv israeliane, la firma che sancisce la tregua potrebbe arrivare già in mattinata, alle 11 ora . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: trump - annuncia
Trump annuncia la liberazione della ricercatrice Elizabeth Tsurkov dopo oltre 900 giorni di prigionia
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati
Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - X Vai su X
Trump annuncia la fine della guerra a Gaza: “Ostaggi liberi, Israele arretra soldati. Grande giorno per il mondo” L’annuncio nella notte del presidente USA: “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno firmato entrambi la prima Fase del n - facebook.com Vai su Facebook
Trump: “Raggiunto l’accordo di pace per Gaza tra Israele e Hamas. Un grande giorno per tutti” - Nella notte l’annuncio del presidente degli Stati Uniti. Lo riporta msn.com
L'annuncio storico di Trump: "Accordo raggiunto su Gaza". La firma oggi alle 11 italiane - Hamas: "Negoziati seri, apprezziamo gli sforzi dei fratelli mediatori di Qatar, Egitto e Turchia e del presidente Usa per porre fine definitivamente alla guerra". Scrive msn.com