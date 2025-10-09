Trump annuncia l’accordo per Gaza Ostaggi liberi e ritiro delle Idf cosa prevede la prima fase

(Adnkronos) – Prima l'annuncio di Donald Trump, poi la conferma alla stampa dei mediatori nei negoziati. Israele e Hamas hanno raggiunto nella notte l'accordo per l'attuazione della prima fase del cessate il fuoco per Gaza. Secondo quanto riportano le tv israeliane, la firma che sancisce la tregua potrebbe arrivare già in mattinata, alle 11 ora . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

trump annuncia l8217accordo gazaTrump: “Raggiunto l’accordo di pace per Gaza tra Israele e Hamas. Un grande giorno per tutti” - Nella notte l’annuncio del presidente degli Stati Uniti. Lo riporta msn.com

trump annuncia l8217accordo gazaL'annuncio storico di Trump: "Accordo raggiunto su Gaza". La firma oggi alle 11 italiane - Hamas: "Negoziati seri, apprezziamo gli sforzi dei fratelli mediatori di Qatar, Egitto e Turchia e del presidente Usa per porre fine definitivamente alla guerra". Scrive msn.com

