Trump annuncia l’accordo per Gaza Ecco cosa prevede
E’ stato firmato l’accordo sulla prima fase del piano Trump tra Israele e Hamas. Un accordo che però ha ancora molti punti da definire. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: trump - annuncia
Trump annuncia la liberazione della ricercatrice Elizabeth Tsurkov dopo oltre 900 giorni di prigionia
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati
Accordo Israele-Hamas: il momento in cui Donald Trump, al telefono, annuncia alle famiglie il ritorno degli ostaggi - facebook.com Vai su Facebook
Trump annuncia l’accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas https://tg.la7.it/esteri/medioriente-accordo-israele-hamas-ostaggi-cosa-succede-09-10-2025-245601… - X Vai su X
L’accordo su Gaza è una grande vittoria per Trump, se reggerà - Il presidente statunitense è riuscito a mettere alle strette il più grande ostacolo alla pace: Benjamin Netanyahu ... Da ilpost.it
Trump: “Accordo per Gaza”. Israele: “Cessate il fuoco dopo la ratifica del governo” - Donald Trump ha affermato che gli Usa contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura. Si legge su ilsecoloxix.it