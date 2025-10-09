Trump annuncia l’accordo per Gaza Ecco cosa prevede

Tv2000.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato firmato l’accordo sulla prima fase del piano Trump tra Israele e Hamas. Un accordo che però ha ancora molti punti da definire. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Trump annuncia l'accordo per Gaza. Ecco cosa prevede

