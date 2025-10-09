Trump annuncia l' accordo di pace | Hamas ha accettato ostaggi saranno liberati e Israele ritira le truppe

Tgcom24.mediaset.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa su Truth: "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace". Netanyahu: "Con l'aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump annuncia l accordo di pace hamas ha accettato ostaggi saranno liberati e israele ritira le truppe

© Tgcom24.mediaset.it - Trump annuncia l'accordo di pace: "Hamas ha accettato, ostaggi saranno liberati e Israele ritira le truppe"

In questa notizia si parla di: trump - annuncia

Trump annuncia la liberazione della ricercatrice Elizabeth Tsurkov dopo oltre 900 giorni di prigionia

Lettera oscena a Epstein, Trump chiede la divulgazione dei file sul processo al finanziere e annuncia causa contro il Wall Street Journal

Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco e Trump annuncia liberazione 10 ostaggi a Gaza

trump annuncia accordo paceAnnuncio "bomba" di Trump: "L'accordo di pace è vicino. Se firmano parto per il Medio Oriente" - Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha annunciato di ... Scrive iltempo.it

trump annuncia accordo paceIsraele e Hamas firmano il piano di pace, l'annuncio di Trump - condivide una citazione dal Libro di Isaia sull'"annuncio della pace, l'annuncio della buona novella, l'annuncio ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Annuncia Accordo Pace