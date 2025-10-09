Trump annuncia la tregua a Gaza | Ostaggi presto liberi Israele si ritira

Laverita.info | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco e la liberazione dei prigionieri. Il presidente americano: «Giornata storica». Le truppe israeliane lasceranno la Striscia, tranne Rafah. Guterres: «Tutti rispettino l’intesa». 🔗 Leggi su Laverita.info

trump annuncia la tregua a gaza ostaggi presto liberi israele si ritira

© Laverita.info - Trump annuncia la tregua a Gaza: «Ostaggi presto liberi». Israele si ritira

In questa notizia si parla di: trump - annuncia

Trump annuncia la liberazione della ricercatrice Elizabeth Tsurkov dopo oltre 900 giorni di prigionia

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati

trump annuncia tregua gazaDonald Trump annuncia la fine della guerra a Gaza. L'accordo: ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe - La firma di Israele e Hamas, secondo le tv israeliane, è in programma alle 11 ora italiana. Come scrive rtl.it

trump annuncia tregua gazatrump-annuncia-l-accordo-di-gaza-grande-giorno-ostaggi-liberi-e-israele-ritira-i-soldati - Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano in 20 punti per porre fine fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Annuncia Tregua Gaza