Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | firmata la prima fase dell’accordo

Panorama.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace», ha dichiarato Donald Trump su Truth, definendo l’intesa «una giornata storica». Secondo il presidente degli Stati Uniti, l’accordo prevede il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti a Gaza e un ritiro graduale delle truppe israeliane «lungo una linea concordata», come primo passo verso «una pace forte e duratura». Trump ha ringraziato i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, sottolineando che «tutte le parti sono state trattate equamente» e che «questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, per Israele e per gli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Panorama.it

