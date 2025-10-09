Trump annuncia la pace a Gaza! Ostaggi liberi e tregua nel weekend il tycoon esulta | È un grande giorno
Storica intesa tra Israele e Hamas: via alla tregua e rilascio degli ostaggi. Trump si prende tutto il merito e i pro Pal senza lavoro Gaza tira un sospiro di sollievo. Israele e Hamas hanno finalmente raggiunto un accordo per fermare i combattimenti e liberare almeno 20 ostaggi ancora vivi e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: trump - annuncia
Trump annuncia la liberazione della ricercatrice Elizabeth Tsurkov dopo oltre 900 giorni di prigionia
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati
Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - X Vai su X
Trump annuncia la fine della guerra a Gaza: “Ostaggi liberi, Israele arretra soldati. Grande giorno per il mondo” L’annuncio nella notte del presidente USA: “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno firmato entrambi la prima Fase del n - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Trump annuncia l’accordo di pace tra Israele e Hamas: “Ostaggi tornano a casa lunedì, anche quelli morti”. Firma prevista per le 11 di oggi - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele- Si legge su fanpage.it
C'è l'accordo per la tregua. L'annuncio di Trump, gioia a Gaza e Tel Aviv - Alle 11 locale la firma, presto ostaggi liberi e l'avvio del ritiro israeliano. Riporta msn.com