Trump annuncia la pace a Gaza! Ostaggi liberi e tregua nel weekend il tycoon esulta | È un grande giorno

9 ott 2025

Storica intesa tra Israele e Hamas: via alla tregua e rilascio degli ostaggi. Trump si prende tutto il merito e i pro Pal senza lavoro Gaza tira un sospiro di sollievo. Israele e Hamas hanno finalmente raggiunto un accordo per fermare i combattimenti e liberare almeno 20 ostaggi ancora vivi e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

