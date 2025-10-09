trump-annuncia-l-accordo-di-gaza-grande-giorno-ostaggi-liberi-e-israele-ritira-i-soldati

Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano in 20 punti per porre fine fine alla guerra nella Striscia di Gaza. A dare l'annuncio stanotte è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che quel piano ama presentato. "Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno lavorato con noi per realizzare questo evento storico e senza precedenti. Siano benefetti i pacificatori" ha scritto su Truth Social, aggiungendo che "tutte le parti saranno trattate in modo equo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

