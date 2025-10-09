Trump annuncia | Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano di pace | Gli ostaggi saranno liberati e Israele ritirerà le truppe

Tgcom24.mediaset.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa su Truth: "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace". Netanyahu: "Con l'aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

