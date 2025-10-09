Trump annuncia il ritorno degli ostaggi alle famiglie per telefono

Roma, 9 ott. (askanews) - "Gli ostaggi torneranno, torneranno tutti lunedì" ha detto il presidente Usa Donald Trump al telefono con le famiglie degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, che, come prevede la prima parte del piano di pace su cui è stato trovato l'accordo in Egitto, dovranno essere rilasciati. Durante la loro visita a Washington, le famiglie hanno risposto a Trump: "Confidiamo che porterete a termine la missione, benedetti siano gli artefici della pace". Nell'intesa, oltre al cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi israeliani, i venti ancora in vita, c'è anche il rilascio di circa 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump annuncia il ritorno degli ostaggi alle famiglie per telefono

In questa notizia si parla di: trump - annuncia

