trump annuncia alle famiglie il ritorno degli ostaggi

"Gli ostaggi torneranno, torneranno tutti lunedì", ha detto il presidente Usa Donald Trump al telefono con le famiglie degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, che, come prevede la prima parte del piano di pace su cui è stato trovato l'accordo in Egitto, dovranno essere rilasciati. I parenti degli ostaggi hanno a lungo ringraziato il presidente gioia a cui hanno espresso tutta la loro gioia e gratitudine. Nell'intesa, oltre al cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi israeliani, i venti ancora in vita, c'è anche il rilascio di circa 2.000 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

