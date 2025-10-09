Trump al telefono con le famiglie degli ostaggi israeliani | Torneranno a casa lunedì

Ilfattoquotidiano.it | 9 ott 2025

“Gli ostaggi torneranno, torneranno tutti lunedì”. Il presidente Donald Trump ha parlato al telefono con le famiglie degli ostaggi durante la loro visita a Washington. “Confidiamo che porterete a termine la missione, benedetti siano gli artefici della pace”, risponde un parente di un ostaggio a Trump. Israele e Hamas hanno concordato un accordo di cessate il fuoco a Gaza che potrebbe liberare gli ostaggi ancora in vita entro pochi giorni, compiendo un passo importante verso la fine di una guerra che ha causato decine di migliaia di vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

