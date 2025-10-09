Trump al telefono con le famiglie degli ostaggi israeliani | Torneranno a casa lunedì
“Gli ostaggi torneranno, torneranno tutti lunedì”. Il presidente Donald Trump ha parlato al telefono con le famiglie degli ostaggi durante la loro visita a Washington. “Confidiamo che porterete a termine la missione, benedetti siano gli artefici della pace”, risponde un parente di un ostaggio a Trump. Israele e Hamas hanno concordato un accordo di cessate il fuoco a Gaza che potrebbe liberare gli ostaggi ancora in vita entro pochi giorni, compiendo un passo importante verso la fine di una guerra che ha causato decine di migliaia di vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: trump - telefono
“Stavo dormendo, è squillato il telefono ed era Donald Trump. Nella confusione credo di avere riattaccato”: chi è Gary O’Donoghue, il giornalista chiamato dal Presidente
E Donald Trump urlò al telefono contro Netanyahu
Gaza, le urla di Trump al telefono con Netanyahu: «Ho le prove dei bambini che muoiono di fame»
Accordo su Gaza, la gioia delle famiglie degli ostaggi al telefono con Trump: "Ce l'hai fatta!" - X Vai su X
Chiama Trump al telefono mentre attende il passaggio del suo corteo presidenziale. Riconosce la Palestina con una conferenza con i sauditi. Guida i volenterosi europei in difesa di Kiev con il premier britannico Keir Starmer. Intanto a Parigi, però, stenta a nas - facebook.com Vai su Facebook
Trump annuncia il ritorno degli ostaggi alle famiglie per telefono - "Gli ostaggi torneranno, torneranno tutti lunedì" ha detto il presidente Usa Donald Trump al telefono con le famiglie degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, che ... Come scrive msn.com
Le famiglie degli ostaggi esultano per l’accordo su Gaza, il video della telefonata a Trump: "Grazie, presidente" - Poco dopo, il segretario del Commercio Usa, Howard Lutnick telefonato al presidente Trump per farlo parlare con i membri dell'Hostages Families Forum - Da tg.la7.it