Trump aiuta l’Argentina a rischio default | gli Usa intervengono sul mercato dei cambi

Gli Stati Uniti sono intervenuti sul mercato dei cambi argentino, acquistando “direttamente pesos”. La misura arriva a pochi giorni dalla richiesta di aiuto del presidente Javier Milei a Donald Trump, nel pieno di una crisi economica e dell’instabilità politica che colpisce il governo argentino. Il tycoon aveva anticipato che l’amministrazione repubblicana sarebbe stata disposta a fare “tutto il necessario per sostenere l’Argentina”. L’intervento è stato concordato a seguito di alcuni colloqui tra i principali responsabili finanziari dei due Paesi. La misura è stata riferita da Scott Bessent, il segretario al Tesoro americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump aiuta l’Argentina a rischio default: gli Usa intervengono sul mercato dei cambi

