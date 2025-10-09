Trump afferma che Israele e Hamas hanno firmato la prima fase dell’accordo di pace

Mercoledì il presidente Donald Trump ha annunciato che sia Israele che Hamas hanno "firmato" la prima fase di un piano di pace a Gaza, in seguito ai negoziati svoltisi nella città egiziana di Sharm el-Sheikh, sul Mar Rosso. I colloqui sono avvenuti dopo che Hamas ha risposto positivamente alla proposta di Trump per la pace a Gaza, sebbene il gruppo avesse affermato che erano necessari ulteriori negoziati. Trump ha affermato che l'accordo appena annunciato "significa che TUTTI gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte, duratura e duratura.

Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come ... Da huffingtonpost.it

Accordo Gaza, Trump: «Usa coinvolti nel mantenimento della pace» e accetta l'invito di Netanyahu. Media arabi: «gli attacchi di Israele continuano» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas hanno ... Segnala ilmessaggero.it