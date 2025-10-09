Trump afferma che Israele e Hamas hanno firmato la prima fase dell’accordo di pace

Mercoledì il presidente Donald Trump ha annunciato che sia Israele che Hamas hannofirmato” la prima fase di un piano di pace a Gaza, in seguito ai negoziati svoltisi nella città egiziana di Sharm el-Sheikh, sul Mar Rosso. I colloqui sono avvenuti dopo che Hamas ha risposto positivamente alla proposta di Trump per la pace a Gaza, sebbene il gruppo avesse affermato che erano necessari ulteriori negoziati. Trump ha affermato che l’accordo appena annunciato “significa che TUTTI gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte, duratura e duratura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

