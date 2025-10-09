Trump | Accordo per Gaza Israele | Cessate il fuoco dopo la ratifica del governo

Roma – Raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas sulla "prima fase" del piano per Gaza. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Trump: “Accordo per Gaza”. Israele: “Cessate il fuoco dopo la ratifica del governo”

In questa notizia si parla di: trump - accordo

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi

Dazi: Trump, grande accordo con Giappone, pagherà tariffe al 15%

Accordo Israele-Hamas: il momento in cui Donald Trump, al telefono, annuncia alle famiglie il ritorno degli ostaggi - facebook.com Vai su Facebook

#MassimoGaravaglia: L'accordo di Trump porta ad una prospettiva di pace duratura. Siamo di fronte a un fatto storico e ora mi auguro che dopo mesi di tensioni si avvii un processo di pacificazione interna anche nel nostro Paese. - X Vai su X

Gaza, Trump annuncia l’accordo di pace tra Israele e Hamas: “Ostaggi tornano a casa lunedì, anche quelli morti”. Firma prevista per le 11 di oggi - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele- fanpage.it scrive

Accordo di pace di Israele su cessate il fuoco a Gaza: cosa sappiamo e cosa succede ora - Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno accettato la prima fase del piano di pace promosso da Washington per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. Scrive tg.la7.it