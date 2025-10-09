Trump | accetto di parlare alla Knesset
4.52 Il presidente Trump accetterà l'invito del premier israeliano Benjamin Netanyahu a parlare alla Knesset, secondo quanto riportato da Axios. "Vogliono che tenga un discorso alla Knesset e lo farò sicuramente se lo vorranno", avrebbe detto Trump definendo "eccellente" la sua conversazione telefonica con Netanyahu avvenuta dopo la firma degli accordi tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano di pace. Cnn ha riferito che Israele si sta preparando per una possibile visita di Trump già nella prossima settimana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Trump annuncia l'accordo sulla prima fase, oggi la firma. Media: "Sabato gli ostaggi liberi" - Il Presidente Usa sarà in Israele la prossima settimana Una fonte israeliana a conoscenza dei dettagli dell'accordo tra Israele e Hamas ha affermato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump do ... Si legge su msn.com