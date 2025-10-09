Trump | Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza ostaggi liberi lunedì o martedì – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 09 ottobre 2025 "Lunedì o martedì gli ostaggi avranno la possibilità di tornare a casa. Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza, penso che sarà una pace durevole. Cercherò di fare un viaggio per celebrare il momento, compresa una tappa in Egitto per partecipare alla firma ufficiale dell'accordo di pace". Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

«Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza, penso sarà una pace durevole», ha detto Donald Trump presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca.

