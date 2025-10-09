Truffa sui pascoli di 20 milioni all’Ue Indagate 48 persone

È bastato un gregge virtuale, una montagna di carte e qualche ettaro di pascolo per far muovere milioni di euro dei fondi europei destinati all’agricoltura. Un sistema di truffe che ha attraversato l’Italia come una dorsale silenziosa, dai prati del Cadore ai rilievi della Marsica, fino alle alture umbre e marchigiane. Le Fiamme Gialle di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Truffa sui pascoli di 20 milioni all’Ue. Indagate 48 persone

Frode sui fondi agricoli Ue utilizzati per i pascoli, sequestrati 17 milioni. Associazione a delinquere e truffa, denunciati 48 imprenditori. Coinvolto anche l'Abruzzo.

Truffa da 20 milioni con i fondi Ue: aziende moltiplicate per avere finanziamenti. Indagati 48 imprenditori tra Veneto e Friuli - C’erano due strade per raggirare l’Unione Europea e ottenere fondi: le coltivazioni e i pascoli. Come scrive ilgazzettino.it

Truffa all'Ue da 20 milioni, coinvolti 48 imprenditori agricoli. Il sistema delle transumanze «fake»: «Animali moribondi in quota, quelli sani in stalla. Così scoperchiai ... - Il sistema spiegato dal giornalista Mencini: «L’inchiesta chiude una stagione di truffe che ha creato seri problemi ag ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it