Truffa sui pascoli di 20 milioni all’Ue Indagate 48 persone

È bastato un gregge virtuale, una montagna di carte e qualche ettaro di pascolo per far muovere milioni di euro dei fondi europei destinati all'agricoltura. Un sistema di truffe che ha attraversato l'Italia come una dorsale silenziosa, dai prati del Cadore ai rilievi della Marsica, fino alle alture umbre e marchigiane.

La truffa dei pascoli per intascare fondi dall'Unione Europea

