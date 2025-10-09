Truffa del finto tecnico del gas Ma l’anziana lo scopre e lui fugge
Pochi giorni fa, una 70enne residente nel copparese, è stata presa di mira da un ignoto malfattore che, con lo stratagemma del fantomatico tecnico del gas, ha tentato di raggirarla per asportare l’oro che teneva in casa. L’anziana si trovava nel giardino della sua abitazione quando un uomo le si avvicinava qualificandosi come tecnico del gas. Carpita la sua attenzione, iniziava a suggestionarla dicendo che erano in corso dei lavori sulla rete idrica e che, a causa di possibili perdite, oltre all’acqua sarebbe potuto fuoriuscire anche gas. Per dare maggiore credibilità al suo racconto, l’uomo le faceva aprire un rubinetto presente in giardino, segnalandole il cattivo odore che si sprigionava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
