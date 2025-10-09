Truffa del ' finto maresciallo' miete due vittime ma scatta l' arresto | in manette 25enne foggiana

I carabinieri della stazione di Carovigno, nel Brindisino, hanno arrestato due persone - un uomo di 38 anni di origine napoletana e una 25enne foggiana - per truffa aggravata in concorso, bloccandole mentre tentavano la fuga dopo aver raggirato una coppia del posto con la tecnica del "finto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

