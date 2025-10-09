Trucco dello specchietto bergamasco scippato in auto di un orologio da 50mila euro a Milano

L'uomo, un 57enne, ha denunciato lo scippo del suo orologio, un prezioso Patek Philippe da 50 mila euro.

Trucco dello specchietto, bergamasco scippato in auto di un orologio da 50mila euro a Milano - Il derubato, originario di Bergamo, ha riferito alla Polizia di aver subito il furto con strappo in piazza Durante mercoledì 8 ottobre alle 19, mentre si trovava a bordo della sua Porsche Macan con la ... Scrive ecodibergamo.it

Stefano De Martino rapinato a Milano: trucco dello specchietto, via l'orologio da 40mila euro - Secondo quello che ha raccontato agli uomini della polizia, due uomini, che ha descritto come italiani, si sono avvicinati mentre erano a bordo di uno scooter e hanno urtato lo specchietto della ... Secondo gazzetta.it