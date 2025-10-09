Trovato morto in una comunità di Loreto Aprutino un 47enne di Pescara | droga sotto il letto e telefono sparito si indaga

È morto nella comunità dove si trovava da un anno Tony Magistro, 47 anni e ora, su quel decesso, carabinieri e famiglia vogliono vederci chiaro. Una tragedia quella avvenuta nella struttura di Loreto Aprutino dove l’uomo, che è di Pescara, si trovava, ma ci sarebbero alcuni aspetti da chiarire. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

