Trovato con un coltello nell' auto e un passamontagna in tasca | conducente nei guai

Due uomini di 46 e 20 anni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ferrara, da parte dei carabinieri delle Stazioni di Cento e di Casumaro. I servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità, si sono svolti nella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: trovato - coltello

Trovato con un coltello, 14enne denunciato dai carabinieri

Litiga per il parcheggio con una donna e la minaccia: la Polizia denuncia un 68enne trovato con un coltello

Sorvegliato speciale, viene trovato in giro in auto con uno sfollagente e un coltello

I carabinieri lo hanno trovato in un’area dismessa: era irreperibile da oltre un anno e mezzo. In tasca aveva un coltello e 63 euro in monete, provenienti dal tronetto delle offerte della chiesa di Nasca - facebook.com Vai su Facebook

In manette 39enne polacco trovato dai Carabinieri con un coltello e le monete rubate in chiesa #in evidenza - X Vai su X

A bordo di un'auto e di un camper con hashish e un coltello a serramanico: tre giovani segnalati all'Autorità Giudiziaria - Quando i carabinieri della stazione di Salorno e una pattuglia del Radiomobile di Egna hanno perquisito i due mezzi, all'inte ... Lo riporta ildolomiti.it

75enne sorvegliato speciale arrestato con un coltello in auto - Un 75enne pregiudicato di Ancona, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, ... lanuovariviera.it scrive