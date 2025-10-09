Trovati 16 kg di polvere esplodente nelle parti comuni delle cantine | arrivano gli artificieri nel palazzo ATC

Il personale dell’Agenzia Territoriale per la Casa stava svolgendo un sopralluogo manutentivo nel complesso di edilizia sociale di via Verolengo 115 a Torino quando ha trovato, nel corridoio delle cantine, diverse scatole di materiale sospetto. Mercoledì 8 ottobre i tecnici Atc hanno subito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nelle parti comuni delle cantine trovati 16 kg di polvere esplodente: arrivano gli artificieri nel palazzo ATC

