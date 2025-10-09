Troppo timida | il nuovo diario illustrato di Martina Filippella Diari di Brodo arriva in libreria

Da domani arriva in tutte le librerie Troppo timida, il nuovo libro di Martina Filippella, conosciuta online come Diari di Brodo, edito da BeccoGiallo.Con oltre 400.000 follower che ogni giorno si riconoscono nei suoi disegni e nei suoi pensieri, l’artista torna con un diario illustrato che esplora il mondo interiore di chi vive con timidezza, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

