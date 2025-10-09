L’imperatore del Messico, Massimiliano d’Asburgo Lorena, fratello di “Cecco Beppe”, temendo una sollevazione dell’esercito nominò tutti ufficiali. Il risultato: non c’erano più truppe per combattere contro gli americani che volevano riprendersi - e si ripresero - il Texas. È un po’ la storia del centrismo in Italia: Renzi, Calenda, Della Vedova, Marattin: ciascuno ha il suo piccolo esercito e chiede agli altri di seguirlo. Il risultato: il centro riformista e liberale, di cui l’Italia avrebbe bisogno come l’acqua nel deserto, non vedrà mai la luce. Per colpa dei suoi generali, senza responsabilità di Meloni o di Schlein. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Troppi generali e poche truppe: il dramma del centro sono i suoi leader