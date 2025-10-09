Tron | Ares secondo le nuove previsioni supererà il record di incassi del franchise

Tron: Ares è pronto a battere il record della serie durante il suo weekend di apertura. Il prossimo Tron: Ares è il terzo capitolo della longeva serie di fantascienza, iniziata con il cult originale del 1982 e che include anche il sequel del 2010 Tron: Legacy. Secondo Variety, le prime proiezioni per l’imminente weekend di apertura di Tron: Ares indicano un debutto con un incasso di 3 giorni compreso tra 45 e 50 milioni di dollari al botteghino nazionale. Questo sarà più che sufficiente per conquistare il primo posto nel weekend, durante il quale sarà in competizione con l’altra nuova uscita Roofman, un dramma su scala minore con protagonista Channing Tatum. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

