Tron | Ares recensione | il fattore Jared Leto e l' AI come spunto narrativo
La saga sci-fi iniziata negli anni '80 torna al cinema e mette al centro della storia diversi temi attuali. Non tutto funziona, ma la musica dei Nine Inch Nails promette spettacolo. In sala. Quando uscì, nel 1982, Tron di Steven Lisberger sembrava avanguardia pura. Tra i primissimi film a raccontare la realtà virtuale, aveva l'entusiasmo di chi saluta una nuova era piena di speranze e possibilità. I videogiochi cominciavano a diventare una forma di intrattenimento popolare e la tecnologia sembrava poter rendere la vita migliore. Più di 40 anni dopo tutto questo si è avverato. Anzi, ha superato anche l'immaginazione di Kevin Flynn, programmatore interpretato da Jeff Bridges. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: tron - ares
Tron: Ares, recensione: il fattore Jared Leto e l'AI come spunto narrativo
