Tron | Ares – La scena post-credit spiegata | un assaggio del futuro del franchise

Dopo due ore di luci, ritmo e riflessioni sulla coscienza artificiale, Tron: Ares non si chiude davvero con i titoli di coda. I fan più attenti avranno notato che, proprio a metà dei crediti, si nasconde una scena extra che apre interessanti possibilità per il futuro dell’universo digitale di Tron. Una sola scena, ma significativa. A differenza di molti film recenti che moltiplicano le scene post-credits, Tron: Ares sceglie la via della misura. Ce n’è una sola, posizionata a metà dei titoli di coda. Chi resta in sala viene ricompensato con un momento che non è un semplice omaggio ai fan, ma un vero tassello narrativo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Tron: Ares – La scena post-credit spiegata: un assaggio del futuro del franchise

In questa notizia si parla di: tron - ares

TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be

Tron ares trailer ufficiale: guarda le novità e scopri la trama

Tron: ares e il trailer ufficiale da non perdere

Jared Leto è Ares: un programma di sicurezza super sofisticato? Entra nel Grid, Tron: Ares è ora nel tuo The Space Cinema https://bit.ly/4mjEVO4 - X Vai su X

Disney. . Il mondo digitale sta per invadere il reale. ? Il nuovo capitolo della saga di Tron è qui: Jared Leto guida la rivoluzione di Tron: Ares, ora al cinema. - facebook.com Vai su Facebook

TRON: Ares ha una scena post-credits? - TRON: Ares arriverà nei cinema domani, 9 ottobre, e, nonostante le prime recensioni contrastanti, i fan del franchise sono comprensibilmente ... Secondo cinefilos.it

Tron: Ares, il sequel con Jared Leto contiene una scena post-credits? - Il terzo film del franchise cinematografico della Disney arriva oggi nelle sale italiane. Si legge su msn.com