Tron | Ares la Recensione – basterà il compitino stavolta?
Qual’è il rapporto tra l’iconicità di un prodotto audiovisivo e la sua qualità? Seppur breve, la storia della settima arte ci ha più volte mostrato come non vi sia un rapporto proporzionale rispetto a questi due elementi e, inoltre, non vi siano necessariamente dei prerequisiti da rispettare per entrare nel club dei cosiddetti ‘cult’. Piuttosto, la sensazione è che la gran parte di quei film rimasti indelebili nell’immaginario collettivo nonostante un riscontro critico non propriamente trionfale, siano accomunati da un qualcosa che qualcuno potrebbe chiamare ‘personalità’ o ‘anima’. D’altro canto, senza sfociare in ragionamenti impalpabili, si potrebbe più semplicemente affermare che la longevità di un’opera non sia intrinsecamente legata alla sua promozione a pieni voti da parte della stampa specializzata, ma, al contrario, elementi come la forza dei personaggi e l’efficacia di alcune dinamiche formali o contenutistiche siano sensibilmente più influenti sulla temperatura emotiva del grande pubblico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
