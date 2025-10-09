Il terzo film del franchise cinematografico della Disney arriva oggi nelle sale italiane. Scopriamo se alla fine della storia è stata inserita una scena aggiuntiva A 15 anni dall'uscita nelle sale di Tron: Legacy, Disney ha finalmente riportato in auge il franchise con Tron: Ares, il tanto atteso terzo film della saga, da oggi nelle sale. Ma l'azione finisce quando iniziano i titoli di coda? O i fan saranno ricompensati per la loro pazienza con una scena post-credits? Le scene post-titoli di coda esistono da molto, molto tempo, ma il pubblico si aspetta di vederle soprattutto nei grandi blockbuster. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tron: Ares, il sequel con Jared Leto contiene una scena post-credits?