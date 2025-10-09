Tron | Ares il punteggio Rotten Tomatoes in caduta libera ma le previsioni al box-office sono buone
Nonostante le prime recensioni emerse online non siano state delle più positive, sembra che gli incassi del weekend andranno oltre le aspettative Le recensioni negative a volte possono spesso far deragliare anche i più grandi franchise, ma Tron: Ares si sta preparando per un weekend d'apertura migliore del previsto, sia al box-office nazionale che a quello internazionale. L'embargo sulle recensioni è stato revocato ieri e, mentre scriviamo, il terzo capitolo della saga ha un punteggio "Rotten" del 53% su Rotten Tomatoes, basato su 97 recensioni della critica. Tuttavia, Variety suggerisce che il film sia sulla buona strada per un debutto negli Stati Uniti da record per la saga, con incassi tra i 45 e i 50 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
