Tron | Ares è un concentrato distorto di musica e immagini
È furbo Tron: Ares, perché proprio quando il mondo si chiede delle implicazioni sociali, professionali e morali dell’utilizzo delle Intelligenze Artificiali, ecco che il tema viene preso di petto e affrontato con ampio respiro. In un quotidiano dove ci aspettiamo che il cinema come l’audiovisivo in generale possa dare una risposta ai tempi che stiamo vivendo (vedi il caso di La voce di Hind Rajab ), Disney ha il tempismo giusto per togliere la polvere dal motociclo di Tron e farlo correre nuovamente – questa volta fuori da un server – per illuminare le nostre fredde cittadine. Scelta giusta? A tratti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: tron - ares
TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be
Tron ares trailer ufficiale: guarda le novità e scopri la trama
Tron: ares e il trailer ufficiale da non perdere
#Tron: Ares, trama e recensione del film #Disney in uscita oggi nelle sale italiane - X Vai su X
Dopo Tron (1982) e Tron: Legacy (2010), la saga che ha ridefinito l’immaginario della fantascienza visiva torna con un terzo capitolo che mescola neon, filosofia digitale e riflessioni sull’identità artificiale. Un programma digitale altamente sofisticato, Ares, vien - facebook.com Vai su Facebook
Tron: Ares, il trailer del film in cui l’universo digitale invade la realtà - È uscito il trailer ufficiale di Tron: Ares, il film Disney in cui l’universo digitale invade la realtà. Come scrive tg24.sky.it
TRON Ares, la prima immagine ufficiale del sequel - Il film con Jared Leto, ripartenza del franchise dopo TRON Legacy di quasi quindici anni fa, è atteso nel 2025. Riporta comingsoon.it