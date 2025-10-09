Tron | Ares è un concentrato distorto di musica e immagini

È furbo Tron: Ares, perché proprio quando il mondo si chiede delle implicazioni sociali, professionali e morali dell’utilizzo delle Intelligenze Artificiali, ecco che il tema viene preso di petto e affrontato con ampio respiro. In un quotidiano dove ci aspettiamo che il cinema come l’audiovisivo in generale possa dare una risposta ai tempi che stiamo vivendo (vedi il caso di La voce di Hind Rajab ), Disney ha il tempismo giusto per togliere la polvere dal motociclo di Tron e farlo correre nuovamente – questa volta fuori da un server – per illuminare le nostre fredde cittadine. Scelta giusta? A tratti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

