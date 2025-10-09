Con l’uscita cinematografica, molti fan si chiedono: Tron: Ares contiene scene post-credits? Vale la pena restare in sala fino alla fine dei titoli di coda? In questo articolo faremo chiarezza con informazioni spoiler-free e contestuali per chi vuole non perdersi nulla. Ci sono scene post-credit alla fine di Tron: Ares?. Sì: Tron: Ares ha una scena durante i titoli di coda (una mid-credits scene ), che appare subito dopo la prima porzione dei crediti. Non ci sono altre scene dopo l’ultima parte dei crediti, quindi quella è l’unica da vedere. Per saperne di più, cliccate qui per leggere il nostro approfondimento sulla scena post-credit di Tron: Ares. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Tron: Ares, ci sono scene post-credits alla fine del film?