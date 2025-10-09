Tron | Ares ci sono scene post-credits alla fine del film?
Con l’uscita cinematografica, molti fan si chiedono: Tron: Ares contiene scene post-credits? Vale la pena restare in sala fino alla fine dei titoli di coda? In questo articolo faremo chiarezza con informazioni spoiler-free e contestuali per chi vuole non perdersi nulla. Ci sono scene post-credit alla fine di Tron: Ares?. Sì: Tron: Ares ha una scena durante i titoli di coda (una mid-credits scene ), che appare subito dopo la prima porzione dei crediti. Non ci sono altre scene dopo l’ultima parte dei crediti, quindi quella è l’unica da vedere. Per saperne di più, cliccate qui per leggere il nostro approfondimento sulla scena post-credit di Tron: Ares. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: tron - ares
TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be
Tron ares trailer ufficiale: guarda le novità e scopri la trama
Tron: ares e il trailer ufficiale da non perdere
Jared Leto è Ares: un programma di sicurezza super sofisticato? Entra nel Grid, Tron: Ares è ora nel tuo The Space Cinema https://bit.ly/4mjEVO4 - X Vai su X
Jared Leto è Ares: un programma di sicurezza super sofisticato? Entra nel Grid, Tron: Ares è ora nel tuo The Space Cinema https://bit.ly/4mjEVO4 - facebook.com Vai su Facebook
TRON: Ares ha una scena post-credits? - TRON: Ares arriverà nei cinema domani, 9 ottobre, e, nonostante le prime recensioni contrastanti, i fan del franchise sono comprensibilmente ... Da cinefilos.it
Tron: Ares, trama e recensione del film Disney in uscita oggi nelle sale italiane - La pellicola si presenta come un polpettone digitale che punta tutto sulle scene d’azione, ma inciampa clamorosamente sulla scrittura. Secondo rtl.it