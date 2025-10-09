Trombosi consulti telefonici gratuiti con Daniela Aschieri e Davide Imberti
Il 13 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della trombosi, un’iniziativa che coinvolge 120 Paesi per sensibilizzare la popolazione sulla conoscenza, la prevenzione e la gestione del tromboembolismo venoso (TEV), una patologia ancora troppo poco conosciuta ma che rappresenta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
World Thrombosis Day 2025. L'Azienda si mobilita. In occasione della Giornata Mondiale della Trombosi, che ricorre il 13 ottobre, la Clinica Medica 1, diretta dal prof. Paolo Simioni, organizza con il coordinamento scientifico della prof.ssa Elena Campello una - facebook.com Vai su Facebook
