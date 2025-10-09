Trofeo ‘Città di Terni’ di pattinaggio | Onorati di ospitare un evento di risonanza nazionale In arrivo una edizione da record
Due giorni intensi di gare dedicate ai talenti del pattinaggio a rotelle, al Ciclopattinodromo Renato Perona. Il complesso ospiterà – sabato 11 e domenica 12 ottobre – il trofeo nazionale 'Città di Terni' coincidente con il tredicesimo memorial 'Daniele Pioli'. Sono attesi oltre duecento giovani.
