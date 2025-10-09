Trionfo Ritrovato! Oggi day 3 del Main Event in diretta streaming

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primi giorni un po' in sordina nell'eventi principale della tappa maltese del tour europeo. Ieri però il Main Event dell'EPT ha rivisto il Tricolore nei piani nobili della classifica. Italia che vince un altro hyper turbo e il Media Event! Oggi in programma il day 3: seguite sul nostro sito la diretta streaming dell'evento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

trionfo ritrovato oggi day 3 del main event in diretta streaming

© Gazzetta.it - Trionfo Ritrovato! Oggi day 3 del Main Event in diretta streaming

In questa notizia si parla di: trionfo - ritrovato

trionfo ritrovato oggi dayTrionfo Ritrovato! Oggi day 3 del Main Event in diretta streaming - L'Italia viaggia alla media di un successo al giorno: ieri picca nell'Hyper e nel Media. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Trionfo Ritrovato Oggi Day