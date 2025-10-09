Triestina Marino | Salvezza? Servono 50 punti Al muro appendo la classifica senza penalizzazione

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico biancorosso è il primo a credere sia possibile salvare la squadra, nonostante i 20 punti di penalizzazione: "Ho iniziato a crederci alla quarta giornata. Motivazioni altissime, rimarremmo nella storia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

triestina marino salvezza servono 50 punti al muro appendo la classifica senza penalizzazione

© Gazzetta.it - Triestina, Marino: "Salvezza? Servono 50 punti. Al muro appendo la classifica senza penalizzazione"

In questa notizia si parla di: triestina - marino

Inter U23 Triestina, Marino: «Abbiamo perso contro un’ottima squadra ma domenica ci rifaremo…»

triestina marino salvezza servonoTriestina, Marino: "Salvezza? Servono 50 punti. Al muro appendo la classifica senza penalizzazione" - Il tecnico biancorosso è il primo a credere sia possibile salvare la squadra, nonostante i 20 punti di penalizzazione: "Ho iniziato a crederci alla quarta giornata. Secondo msn.com

La Triestina deve continuare la rimonta. Marino: "Con l'Inter U23 pensare solo a far punti" - Vigilia di gara, con la 6ª giornata del campionato di Serie C che si gioca in turno infrasettimanale, per la Triestina, che farà visita all'Inter U23 nella sfida che si giocherà domani sera ... Da m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Triestina Marino Salvezza Servono