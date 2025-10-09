Tridico verso l' addio alla Calabria | preferisce i soldi di Bruxelles

Pasquale Tridico, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, sembra ormai deciso a rinunciare al ruolo di leader dell'opposizione in Consiglio regionale della Calabria, preferendo mantenere il suo seggio a Bruxelles. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un vero e proprio smacco per il centrosinistra calabrese e per gli elettori che avevano affidato a Tridico il compito di guidare l'opposizione regionale dopo la netta sconfitta elettorale contro il governatore uscente Roberto Occhiuto. Secondo fonti vicine a Tridico, l'eurodeputato parteciperà al primo Consiglio regionale, pronuncerà un discorso di circostanza e poi lascerà il seggio, che presumibilmente sarà assegnato a un altro membro del Movimento 5 Stelle, secondo il criterio del “resto più alto”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tridico verso l'addio alla Calabria: preferisce i soldi di Bruxelles

