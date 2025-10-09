Trianon Viviani l’inaugurazione con Festa di Piedigrotta

2anews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 ottobre, il capolavoro di Raffaele Viviani aprirà la stagione del 2025-2026 del Trianon Viviani.  Sarà Festa di Piedigrotta di Raffaele Viviani a inaugurare il cartellone 2025-2026 del Trianon Viviani, Teatro della Canzone napoletana. Mercoledì 15 ottobre prossimo, alle 21, il via al Trianon Viviani della nuova «stagione appassiunata» – come l’ha definita il . 🔗 Leggi su 2anews.it

trianon viviani l8217inaugurazione con festa di piedigrotta

© 2anews.it - Trianon Viviani, l’inaugurazione con “Festa di Piedigrotta”

In questa notizia si parla di: trianon - viviani

Al Trianon Viviani, Dario Sansone Ensemble in concerto con “Na poesia e na jastemma”

Dario Sansone Ensemble porta “Na poesia e na jastemma” al Teatro Trianon Viviani

trianon viviani l8217inaugurazione festaNapoli, al Trianon in scena la Festa di Piedigrotta con Nello Mascia e Eugenio Bennato - Il giorno 15 ottobre sarà la «Festa di Piedigrotta» di Raffaele Viviani ad aprire la nuova stagione del Trianon Viviani, il teatro della canzone napoletana diretto ... Segnala ilmattino.it

trianon viviani l8217inaugurazione festaTRIANON VIVIANI - Festa di Piedigrotta inaugura il cartellone 2025-2026 del teatro della Canzone napoletana - Mercoledì 15 ottobre prossimo, alle 21, il via al Trianon Viviani della nuova «s ... napolimagazine.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Trianon Viviani L8217inaugurazione Festa