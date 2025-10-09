Trento Sposi | in città la fiera dedicata al matrimonio

Trentotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna Trento Sposi, la fiera dedicata al matrimonio che quest’anno festeggia la sua decima edizione. Un appuntamento ormai consolidato per le coppie del Trentino-Alto Adige e non solo, che desiderano pianificare il giorno più importante della loro vita in modo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: trento - sposi

